Trabzonspor'da stopere sürpriz aday

Trabzonspor, stoper havuzunu genişletmek için çalışma başlattı. Hedefte Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da stopere sürpriz aday
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13 Aralık 2021 11:00
Geçtiğimiz günlerde Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Bordo Mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katarak kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Lider Trabzonspor, Adana Demirspor'un 1.90'lık stoperi Samet Akaydın için transfer çalışmalarını başlattı.

Bu sezon forma giydiği 11 karşılamada da ilk 11'de görev alan Samet için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak olan Trabzonspor'da teknik heyetin beklentisi stoper bölgesinde oyuncu havuzunu genişletmek.

Abdullah Avcı'nın beğendiği oyuncu hakkında Adana Demirspor yönetimiyle görüşmeler başlayacak.


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