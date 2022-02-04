Trabzonspor'da stopere Patric hamlesi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, Trondsen ayrılırsa boşalacak yabancı kontenjanını İspanyol futbolcu Patric dolduracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da stopere Patric hamlesi
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04 Şubat 2022 09:51
Trabzonspor'da bugüne kadar görüşülen yerli stoperlerin transferi için aşama kat edilememesinden sonra yabancı ihtimali için son bir girişim yapılacak.

Yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililerde Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında, Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patric gündeme geldi.

Ancak Trondsen'in gitme ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.

BARCELONA'DA 8 YIL

28 yaşındaki futbolcu, kariyerine Villarreal altyapısında başladı. Daha sonra Barcelona'nın alt yaş gruplarında 8 yıl görev yapan İspanyol futbolcu, 2015-16'da Lazio'ya transfer oldu. Bu sezon İtalyan ekibinde 15 maçta 1 gol attı. 

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