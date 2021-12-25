Trabzonspor'da stoper transferi zirvesi

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan oluşan transfer komitesi, Başakşehir maçının ardından yeniden bir araya gelecek.
Özellikle stoperlerin art arda sakatlanmasından sonra değişen transfer gündemi değerlendirilecek ve bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak için izlenecek yol haritası belirlenecek.
Özellikle stoperlerin art arda sakatlanmasından sonra değişen transfer gündemi değerlendirilecek ve bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak için izlenecek yol haritası belirlenecek.