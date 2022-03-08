Trabzonspor'da stoper krizi fırsat oldu

Süper Lig'de en yakın rakibinin 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında iki puan bıraksa da genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın performansıyla beraberliği unuttu. Önce ligin ilk yarısında Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla sarsılan, ardından devre arası transfer döneminde stoper hamlesi yapmayan, son olarak da Vitor Hugo'nun kaybıyla eli kolu bağlanan teknik heyet ile yönetimin yaşadığı kriz, Ahmetcan'ın fırsatı oldu. Genç stoper yakaladığı şansı iyi değerlendirirken, Fenerbahçe maçında yaptığı yerinde müdahalelerle yıldızlaştı.



Zorlu mücadelede 91 kez topla buluşan ve Denswil'den sonra bu alanda ikinci sırayı alan 19 yaşındaki futbolcu, 78 pas denemesinde ise %92,3 ortalamasını tutturdu. Üç top girişiminin üçünde de başarılı olan Ahmetcan Kaplan, girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.



Bordo-mavili oyuncu, Serdar Dursun'un şutunda ise topu çizgiden çıkardı. Maçın ardından partneri Denswill, genç futbolcu için "Ahmetcan, birçok maç oynadı ve ne kadar iyi, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Yine başarılı bir maç çıkardı" ifadelerini kullanırken Teknik Direktör Abdullah Avcı ise "Ahmetcan bizim verimli toprağımızdan çıkan ve bir milli takım oyuncusu. Ahmetcan üzerinde çok çalıştık ve 1 senedir geri dönüş alıyoruz" demişti.









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