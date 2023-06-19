Trabzonspor'da stoper için sürpriz gelişme

Savunma hattına 2 takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor, Torino forması giyen Norbert Gyomber'i gündemine aldı. Hamsik'in önerdiği Lubomir Satka'nın ardından radara giren bir başka Slovak oyuncu Norbert Gyomber oldu.
Haber 61'in haberine göre; İtalya'da Salernitana forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da 27 maça çıktı. 1.89'luk savunmacı, Slovakya Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 32 maçta görev yaptı.
Çizme ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Gyomber'in maliyeti 1.5 milyon euro civarında.
Haber 61'in haberine göre; İtalya'da Salernitana forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da 27 maça çıktı. 1.89'luk savunmacı, Slovakya Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 32 maçta görev yaptı.
Çizme ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Gyomber'in maliyeti 1.5 milyon euro civarında.