İlk etapta yapılması planlanan 6 transferden 5'ini kampa yetiştiren Trabzonspor , tüm ağırlığını stopere verdi.



Savunma takviyesini kısa zamanda bitirmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer, dört koldan harekete geçti. 1 numaralı hedef konumundaki Marlon'da mutlu sona ulaşamayan Fırtına, listedeki diğer isimlere yöneldi. Hertha Berlin forması giyen Boyata için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yapan ve Bundesliga ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Karadeniz temsilcisinin Almanya'dan gündemine gelen diğer oyuncu: Stefan Posch... Hoffenheim'da oynayan 25 yaşındaki başarılı savunmacı için nabız yoklamalarına başlayan Trabzonspor, somut adımlar atıyor.



2 yıl daha kontratı var



Avusturya Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki sağ stoperin, kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 28 maça çıkan ve 2 de gol atan Posch, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre; Avusturyalı ismin tahmini bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Gündemdeki diğer isim: Florian Grillitsch



Fırtına'nın radarındaki tek Avusturyalı isim Posch değil. Karadeniz ekibi, Florian Grillitsch için de devrede. Ancak bu transfer çok kolay gözükmüyor. Bonservis maliyeti bulunmadığı için yıllık ücret olarak ciddi rakamlar isteyen 26 yaşındaki Grillitsch ile yakın zamanda Fiorentina ilgilenmişti. Esas bölgesi ön libero olmasına rağmen geçtiğimiz sezon Hoffenheim'de ağırlıklı olarak stoper oynayan yıldız isim, Avusturya futbolunun önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Piyasa değeri 16 milyon Euro gösterilen Grillitsch, daha önce Almanya'da Werder Bremen forması giymişti. Bundesliga'da geride bıraktığımız yıl 18 maçta görev alan yıldız oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekli olduğu öğrenildi.









