Trabzonspor'da Stefano Denswil hazır kıta!

Trabzonspor'da bu sezon joker gibi görev yapan Stefano Denswil, kiralık sözleşmesi sezon sonunda biteceği için yeni teklif bekliyor.



Surinam asıllı Hollandalı stoper, daha önce menajeriyle yapılan ve olumlu geçen görüşmenin resmiyete dökülmesini bekliyor. 28 yaşındaki futbolcuya yurt dışından da teklifler olduğu biliniyor.



ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA TRANSFER



Trabzonspor'da bulunmaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Denswil'in şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklife imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim ise lig yarışında son 5 haftaya girilirken transfer görüşmeleriyle futbolcuların kafasının karışmasını istemiyor. Herkesten sadece sonuca konsantre olmalarını isteyen bordo-mavililerin şampiyonluğun gelmesinin ardından transfer için harekete geçmesi bekleniyor.





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