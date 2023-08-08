Trabzonspor'da sponsorluk anlaşması açıklanıyor

Trabzonspor'da anlaşma imzalanan yeni stat sponsorunun Başkan Ertuğrul Doğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sponsorluk anlaşması açıklanıyor
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08 Ağustos 2023 12:52
Trabzonspor, stat sponsorluğu konusunda 5 yıl için 40 milyon Euro artı KDV karşılığında anlaşma imzalamıştı.

Firma ismi sır gibi saklanırken, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kısa bir süre içerisinde yeni stat sponsorunu açıklaması bekleniyor.

GELİR BORÇLARA GİDECEK

Senelik net 8 milyon Euro kasaya koyacak olan Bordo-Mavililer'de, paranın büyük bölümünün Bankalar Birliği ile yapılan daha önceki yapılandırma anlaşması doğrultusunda borçlara gitmesi bekleniyor.

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