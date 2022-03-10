Trabzonspor'da sorun varsa çözüm de var

Süper Lig'de artık şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da bu sezonki planlama ve kadro yapısı takdir topladı. Özellikle sakatlık konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan bordo-mavililer, doğru adımlar atarak çözümleri anında devreye soktu. Karadeniz ekibi böylece ligdeki liderlik yürüyüşünü zora sokmadı hatta puan farkını açarak devam etti.



İşte burada hem teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem de yönetimin çözüm odaklı hamleleri ve kriz yönetimini doğru idare etmesi etkili oldu.



Trabzonspor'u belki de şampiyonluğa götüren sorunların çözümleri işte madde madde şöyle gelişti:



SORUNLAR



-Ligin en iyi savunma tandemi olarak kabul edilen Edgar le-Vitor Hugo ikilisi peş peşe sakatlanarak sezonu kapattı.



-Sezonun flaş transferlerinden olan ve kısa sürede takıma alışan Gervinho da sakatlandı sezonu kapattı.



-Takımın adeta beyni ve lideri olan Marek Hamsik, ligde son 7 maçta sadece 19 dakika süre alabildi, ligin en kritik sürecini sakat geçirdi. Abdullah Avcı son Fenerbahçe maçında bu eksikliği itiraf etti.



-Sol bekte Trondsen sakatlık nedeniyle tüm resmi maçlar baz alındığında 19 karşılaşmayı kaçırdı.



ÇÖZÜMLER



-Savunmada önce 18 yaşındaki genç stoper Ahmetcan Kaplan'a forma verildi. Ardından Denswil de sol bekten merkeze kaydı.



-Trabzonspor kısa sürede Gervinho'nun yerini doldurdu. Devre arasında Kouassi ve Visca transferleri geldi.



-Abdullah Avcı hemen taktik formasyonu değiştirdi. Hamsik ile 4-1-4-1 oynayan Trabzonspor, 4-23-1'e döndü.



Siopis-Bakasetas ikilisi Alanyaspor'daki formasyondaki gibi yan yana oynadı, bu 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik geldi.



-Devre arasında yine nokta atışı transfer geldi. Puchacz hemen ilk 11'e monte edildi ve başarılı performansıyla Polonya Milli Takımına seçildi.





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