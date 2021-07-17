Trabzonspor'da Sörloth defteri henüz kapanmadı

Alexander Sörloth'un, Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı vatandaşı Trondsen ile Almanya'da bilardo oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması heyecan yarattı.



Taraftarlar, Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi mesajlar yazdı.



"BU TABLONUN EŞİ BENZERİ YOK"



Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye'nin en değerli yerli oyuncularına sahip olduklarını ve ayrıca transfer ettikleri futbolcuların da değerlerine değer kattıklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün transfer piyasasının 1 numaralı kulübü haline geldiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Herkes bakalım bu yıl Trabzonspor'dan hangi yıldız çıkacak, kimin yıldızı parlayacak diye bekliyor. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro'ya sattık" dedi ve şöyle devam etti:



"Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri ise 19 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 8.5 milyon Euro… Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen'in toplam piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Altyapımızdan yetişen, sattığımız ve piyasası olan oyuncular 52 milyon Euro... Türk Lirası olarak 577 milyon TL. Ayrıca yeni oyuncular da geliyor. Bugün İstanbul kampımızda, altyapıdan yetişen 15 oyuncu var. Bu tablonun eşi benzeri yok."



