Trabzonspor'da Sörlöth beklentisi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.



"ACELE ETMEYECEĞİZ"



24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



