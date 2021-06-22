Trabzonspor'da Sörlöth beklentisi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.
"ACELE ETMEYECEĞİZ"
24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ACELE ETMEYECEĞİZ"
24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.