Trabzonspor'da Sörlöth beklentisi!

por Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Sörlöth beklentisi!
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22 Haziran 2021 11:51
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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