Trabzonspor'da son pişmanlık fayda etmiyor!

Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, bordo-mavili forma altında sakatlık kabusu yaşamaya devam ediyor.



Trabzonspor forması altında şu ana kadar 115 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 77 maçta ise sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.



Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra en büyük satış potansiyeli olarak görülen Abdülkadir Ömür'e Manchester City, Sevilla ve Benfica'dan 20 milyon euroya ulaşan teklifler gelmişti ancak başkan Ağaoğlu bu satışa izin vermemişti.



PİŞMAN!



Abdülkadir Ömür konusunda büyük bir pişmanlık yaşayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "En büyük pişmanlığı Abdülkadir Ömür'ü satmayarak yaşadım. Manchester City'den 23 milyon euroluk teklif almıştık ama bu satışa izin vermedim, pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.



HİKAYE BÖYLE BAŞLADI



Hem milli takımlar hem de altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisi için önemli bir potansiyele sahip olan Abdülkadir, Ağustos 2015'te 16 yaşındayken bordo-mavili kulüp ile profesyonel sözleşme imzaladı.



HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Trabzonspor'da A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir, yeteneğiyle taraflı tarafsız spor kamuoyunun beğenisini kazandı.



SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI



Gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken ve 20 milyon avroyu bulan teklifler alan genç futbolcu, son dönemde yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.



6 AY UZAK KALDI



Abdülkadir Ömür'ün ilk yaşadığı ciddi sakatlık, kendisini yaklaşık 6 ay sahalardan uzak bıraktı. 2019-2020 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan genç oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi.



77 MAÇI KAÇIRDI



Genç yıldız, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 77 resmi maçı kaçırdı.



Bordo-mavili kulübün A takımında 2016'da başlayan kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Abdülkadir, sakatlıklardan dolayı da çok sıkıntı yaşadı.



Karadeniz temsilcisinde, Süper Lig'de 90, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 108 resmi müsabakada mücadele eden Abdülkadir Ömür, 14 kez fileleri havalandırdı.



