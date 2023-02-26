Trabzonspor'da son karar; 30 milyon euro

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16puan gerisinde olan, Basel yenilgisi sonrası Avrupa macerası da sona eren Trabzonspor'da, tek ciddi hedef olarak Türkiye Kupası kaldı. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kurulan 40 milyon Euro'luk kadro beklentileri karşılayamazken, sezon sonunda yeni bir değişim kapıda. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak için kadro maliyetini düşürmesi gereken Trabzonspor'da, operasyon hazırlığı var.



5.2 Milyon Euro...



Abdullah Avcı, Basel maçının ardından "Gelecek sezonun planlaması için çalışıyoruz" derken, gözler izlenecek yol haritasına çevrildi. Buna göre ilk etapta Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Naci gibi kiralık isimler gidecek. Kontratı 3 ay sonra bitecek olan Hamsik'le de yollar ayrılacak. Bu 4 oyuncunun aldığı maaş, yaklaşık 5.2 milyon Euro. Ayrıca Trabzonspor, Al Sharjah kulübüne kiraladığı ve sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Djaniny'nin de 1.6 milyon Euro olan maaşından yeni sezonda kurtulacak.



Bardhi kesin yolcu



3 milyon Euro'ya Levante'den transfer edilen Enis Bardhi'nin Avrupa'da piyasası bulunuyor. Dolayısıyla Kuzey Makedonyalı oyuncunun satılma ihtimali yüksek. Ona ek olarak, bazı kulüplerin ilgi gösterdiği Vitor Hugo'nun ayrılığı bu kez gündeme gelebilir. 2.2 milyon Euro maaşı olan Marc Bartra'ya da teklif getirmesi halinde kolaylık sağlanacak. Planlanan operasyon gerçekleşirse, kadronun maaş maliyeti 10-12 milyon Euro seviyesinde rahatlatılacak.



Transfere kaynak...



Trabzonspor Yönetimi, yaz döneminde değerini bulan hemen her oyuncu için de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Öncelikle maaş bütçesini indirmek isteyen Bordo-Mavililer, futbolcu satışından kazanılacak rakamla yeni transferler için hareket alanı yaratmış olacak.



Hedef 30 Milyon Euro



Trabzonspor'da, yeni sezondaki kadro maliyetinin kesinlikle 30 milyon Euro'nun altında tutulması hedefleniyor.





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