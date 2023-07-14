Trabzonspor'da son iddia Can Bozdoğan

Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da son iddia Can Bozdoğan
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14 Temmuz 2023 11:36
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Can Bozdoğan oldu.

Utrecht forması giyen genç orta saha oyuncusunun Fırtına'nın radarına girdiği ifade edildi. Bordo-mavililerin oyuncu için girişimde bulunacağı aktarıldı.

Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta ter döken Can, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmişti.

7 GOLE KATKI 

Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Can, 1 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak belirtiliyor. 

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