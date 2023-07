Trabzonspor'da son iddia Can Bozdoğan

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor 'un gündemine gelen son isim Can Bozdoğan oldu.Utrecht forması giyen genç orta saha oyuncusunun Fırtına'nın radarına girdiği ifade edildi. Bordo-mavililerin oyuncu için girişimde bulunacağı aktarıldı.Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta ter döken Can, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmişti.Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Can, 1 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.22 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak belirtiliyor.