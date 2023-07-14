Trabzonspor'da son iddia Can Bozdoğan

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Can Bozdoğan oldu.
Utrecht forması giyen genç orta saha oyuncusunun Fırtına'nın radarına girdiği ifade edildi. Bordo-mavililerin oyuncu için girişimde bulunacağı aktarıldı.
Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta ter döken Can, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmişti.
7 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Can, 1 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak belirtiliyor.
Utrecht forması giyen genç orta saha oyuncusunun Fırtına'nın radarına girdiği ifade edildi. Bordo-mavililerin oyuncu için girişimde bulunacağı aktarıldı.
Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta ter döken Can, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmişti.
7 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Can, 1 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak belirtiliyor.