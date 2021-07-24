Trabzonspor'da son hamleler: Dorukhan ve Umut Meraş

Transfere ilk olarak yabancı yıldızlardan başlayan Trabzonspor, sırasıyla Gervinho, Bruno Peres, Koita ve Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Devamında yabancı kararının 8+6 şeklinde açıklanması sonrası rota yerli isimlere çevrildi. İsmail Köybaşı'nı alarak sol bek bölgesini güçlendiren Bordo-Mavililer, buraya bir takviye daha düşünüyor. Umut Meraş'la görüşülüyor. Le Havre Kulübü'nden ayrılmayı hedefleyen Milli futbolcu, Adana Demirspor'un cazip teklifine rağmen anlaşma noktasına gelmedi. Trabzonspor'da şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Umut ile temaslar sıklaştı.



Fransız kulübüne bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif edilirken, oyuncuyla da yıllık ücret konusunda pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor, Umut Meraş'ı bitirip, sol bek konusunu toplamda 2 yerli transferle kapatmak amacında.



Dorukhan maliyete bağlı



Gündemdeki diğer yerli yıldız; Dorukhan Toköz. Beşiktaş 'la kontratı biten ve şu ana kadar kimseyle anlaşmayan Dorukhan, Abdullah Avcı'nın talebi sonrası radara girdi. Orta alana yerli bir isim daha alarak rotasyonda elini güçlendirmek isteyen Avcı, maliyeti yüksek olmazsa Dorukhan'ı takımda görmeyi istiyor. Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.



