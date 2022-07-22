Trabzonspor'da son aday: Murillo

DİĞER ÜÇ İSİM PAHALI GELDİ

Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesine yeni bir isim eklendi: Jeison Murillo...Bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre ise, son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoperin, Trabzonspor'a transferi kısa süre içinde tamamlanabilir.Bordo-Mavililer'in listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe, Leicester City'den Jannik Vestergaard ve Strasbourg'dan Alexander Djiku var...Ancak bu üç isimin de yüksek bonservis bedelinin olması transferin önündeki en büyük engel... Fırtına bu nedenle Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Murillo'yu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katacağını düşünüyor.Bu transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.