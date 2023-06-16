Trabzonspor'da sola Velde sağa Manafa

Lech Poznan'da forma giyen Norveçli sol kanat Kristoffer Velde ve kulübüyle görüşmeler olumlu ilerliyor. Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa da her an bitebilir.

Haber; AA
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Trabzonspor'da sola Velde sağa Manafa
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16 Haziran 2023 09:49
Son güncelleme 16 Haziran 2023 10:34
Trabzonspor sol açık ve sağ bek transferinde büyük aşama kaydetti.

Polonya basını, Lech Poznan'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde ve kulübüyle Karadeniz ekibinin büyük oranda anlaştığını duyurdu.

Geçen sezon Lech Poznan formasıyla 48 maça çıkan Velde, 16 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu. Norveç U18 Milli Takımı'nda da oynayan Velde, A takıma çağrılmasına rağmen forma şansı bulamadı.

PORTO'NUN SAĞ BEKİ RADARA GİRDİ!

Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak üzere olduğu bir başka oyuncu da Portekizli Wilson Manafa. Porto'da sağ bek mevkiinde oynayan Manafa geçen sezon 18 maçta 1159 dakika forma şansı buldu ve sezonu 1 asistle tamamladı.

Sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'nın bonservisi elinde bulunuyor..

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