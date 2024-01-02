Trabzonspor'da sol kanat Fountas'ın

Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında sadece iki maçta ilk 11'de forma giyen Taxiarchis Fountas, Trezeguet ve Nicolas Pepe'nin Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı Abdullah Avcı'nın sol kanattaki silahı olacak.
Yunan futbolcunun, Ankaragücü maçından itibaren 11'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvet arkası, 10 numara, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki yıldız, bordo-mavili formayı giydiği toplam 10 maçın 8'inde solda oynadı.
Fountas, fırsatı iyi kullanıp kalıcı olmayı planlıyor.
Yunan futbolcunun, Ankaragücü maçından itibaren 11'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvet arkası, 10 numara, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki yıldız, bordo-mavili formayı giydiği toplam 10 maçın 8'inde solda oynadı.
Fountas, fırsatı iyi kullanıp kalıcı olmayı planlıyor.
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