Trabzonspor'da sol bekte rota yerli transferi

TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı yeni yabancı kuralının kesinleşmesi sonrası Fırtına, sol bek transferinde yerliye yöneldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sol bekte rota yerli transferi
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19 Haziran 2021 12:47
Yeni sezonda Süper Lig takımlarının ilk 11'de en az 3 yerli isim oynatma zorunluluğunun bulunması, Trabzonspor 'da transfer rotasını değiştirdi. Sol bek için pek çok yabancı oyuncuyla temasta olan Bordo Mavililer, 8+6 şeklindeki yabancı kuralının kesinleşmesinin ardından rotayı Türk futbolculara çevirdi.

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş için uzun süredir görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, Le Havre kulübüyle temaslara devam ediyor. Gündemdeki diğer isimler Sivasspor 'un 29 yaşındaki oyuncusu Uğur Çiftçi ve bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı...

Trondsen'i deneyecek

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trondsen'i sol bekte denemeyi düşünürken, arkasına bir yerli futbolcu takviyesi planlanıyor. Genç Farukcan da savunmanın solu için alternatif olacak. Karadeniz ekibi, bu bölgeye yapılacak transfer için acele etmeyecek.


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