Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Kyriakopoulos

Trabzonspor'da sol bek listesi genişliyor. Bradaric, Pellegrini, Uğur Çiftçi'nin ardından Yunan oyuncu Georgios Kyriakopoulos da radara girdi.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Kyriakopoulos
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15 Kasım 2021 13:14
Kanat transferinin yanı sıra Trabzonspor 'da öncelikli ihtiyaçlardan biri de sol bek. Sezon içinde İsmail, Denswil, Bruno Peres ve Trondsen'i burada kullanan Bordo-Mavililer, bir türlü istikrarı yakalayamadı. 4 isim arasında en ciddi katkıyı Trondsen verse de, Norveçli futbolcu ciddi bir sakatlıktan çıktı ve zaman zaman ağrı sıkıntısı yaşıyor.

Karadeniz ekibi, Peres gibi net bir sol bek transfer etmeyi düşünüyor. Yerlide en ciddi aday; Sivassporlu Uğur Çiftçi. Gündemdeki diğer oyuncular, Juventus'un genç ismi Luca Pellegrini ve Lille'den Bradaric. Her iki oyuncu da 1999 doğumlu oldukları için, 14. yabancı olarak kadroda yer alma hakkına sahip.

Bonservisi Sassuolo'da

Ancak sol bek gündemi bu 3 isimden ibaret değil. Liste her geçen gün genişliyor. Futbol İzleme Komitesi, uzun süredir Yunan futbolcu Georgios Kyriakopoulos'u da takip ediyor. İtalya'da Sassuolo'da görev alan milli oyuncu, Siopis ve Bakasetas'ın milli takımdan arkadaşı. 25 yaşındaki Kyriakopoulos, Serie A'da bu sezon 6 maça çıktı


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