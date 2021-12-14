Trabzonspor'da sol beke yeni aday

Ocak ayında sol beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da, listeye yeni bir isim dahil oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da sol beke yeni aday
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14 Aralık 2021 11:24
Uğur Çiftçi, Kyriakopoulos, Tymoteusz Puchacz gibi isimleri sol bek listesinde bulunduran Trabzonspor'da, yeni bir oyuncu da radara girdi: Hassane Kamara.

Gervinho ve Trabzonspor'un yeni transferi Kouasse gibi Fildişili olan Hassane Kamara, Fransa'da Nice forması giyiyor. Ülkesinin milli takımında da oynuyor.

Nice'te son maçlarda şans bulamayan Kamara'nın kiralanması gündeme gelebilir. Çünkü Nice, 2020'nin yaz döneminde 4 milyon Euro bonservis ödediği 27 yaşındaki sol bek için aynı seviyede bir rakam talep ediyor.


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