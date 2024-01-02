Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un MLS takımı San Jose ile sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!
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02 Ocak 2024 11:58
Trabzonspor, birçok mevki için transfer arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi.

Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.

Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" dedi.

Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz devinin sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi.

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