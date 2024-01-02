Trabzonspor, birçok mevki için transfer arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi.
Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.
Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" dedi.
Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz devinin sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi.
Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.
Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" dedi.
Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz devinin sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU