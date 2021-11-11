Trabzonspor'da sol beke Bradaric

Trabzonspor, yaz transfer döneminde gündemine gelen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden harekete geçiyor. Kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle öncelik Bradaric'e verildi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Trabzonspor'da sol beke Bradaric
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2021 09:40
Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı.

HIRVAT OYUNCUNUN FİKRİ DEĞİŞTİ

İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor. Trabzonspor, 21 yaşındaki Bradaric için sezon başında Lille kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmış, oyuncuyu ise ikna edememişti. Ancak bu sezon 4 maçta sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği belirtildi.

BİR ADIM ÖNDE

Bradaric kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle Pellegrini'ye göre bir adım öne çıkıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.