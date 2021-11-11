Trabzonspor'da sol beke Bradaric

Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı.



HIRVAT OYUNCUNUN FİKRİ DEĞİŞTİ



İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor. Trabzonspor, 21 yaşındaki Bradaric için sezon başında Lille kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmış, oyuncuyu ise ikna edememişti. Ancak bu sezon 4 maçta sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği belirtildi.



BİR ADIM ÖNDE



Bradaric kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle Pellegrini'ye göre bir adım öne çıkıyor.





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