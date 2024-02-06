Trabzonspor'da sol beke Bocat!

Trabzonspor, transferin bitmesine kısa bir süre kala atağa kalktı.
Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier'i kente getiren bordo-mavililer, sol bek için de harekete geçti.
Trabzonspor, St. Truiden forması giyen Eric Junior Bocat ile anlaşma sağladı.
24 yaşındaki oyuncu, kulübüne Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Kulüpler arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
St. Truiden'de bu sezon 25 maça çıkan Bocat, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier'i kente getiren bordo-mavililer, sol bek için de harekete geçti.
Trabzonspor, St. Truiden forması giyen Eric Junior Bocat ile anlaşma sağladı.
24 yaşındaki oyuncu, kulübüne Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Kulüpler arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
St. Truiden'de bu sezon 25 maça çıkan Bocat, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.