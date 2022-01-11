Trabzonspor'da sıradaki yolcu Anders Trondsen

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Koussi, Visca ve Puchacz'ı transfer etmesinin ardından yabancı sayısı 16'ya yükseliyor. Bordo mavililer bu bağlamda Trondsen ile yolları ayırmayı planlıyor.

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Trabzonspor'da sıradaki yolcu Anders Trondsen
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11 Ocak 2022 08:00
Puchacz transferi sonrasında Trabzonspor 'da yabancı sayısı 14'e çıktı. Lisanları dondurulan ancak sözleşmeleri devam eden Edgar ve Gervinho da hesaba katıldığında 16'ya yükseldi.

Bordo mavililer, ara transfer döneminde Trondsen ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den ve Avrupa'da bazı kulüplerin ilgilendiği Trondsen'e Trabzonspor yönetiminin kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

 


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