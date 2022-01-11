Trabzonspor'da sıradaki yolcu Anders Trondsen

Puchacz transferi sonrasında Trabzonspor 'da yabancı sayısı 14'e çıktı. Lisanları dondurulan ancak sözleşmeleri devam eden Edgar ve Gervinho da hesaba katıldığında 16'ya yükseldi.



Bordo mavililer, ara transfer döneminde Trondsen ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den ve Avrupa'da bazı kulüplerin ilgilendiği Trondsen'e Trabzonspor yönetiminin kolaylık sağlayacağı öğrenildi.









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