Trabzonspor'da sıradaki hedef: Kouyate

Kouassi'yi KAP'a bildiren ve Ocak ayı öncesi ilk transferini açıklayan Trabzonspor, 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Hücum hattına ve sol beke mutlaka oyuncu alınacak. Öncelik bu iki bölgeye verilmiş durumda. Ancak gündemde başka mevkiler ve isimler de var.Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Bu oyunculardan biri de; Cheikhou Kouyate. Sezon başında gündeme gelen 31 yaşındaki Senegalli yıldız, tekrar radarda. Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Kouyate, hem stoper hem de ön libero olarak görev yapıyor.Kouyate'nin 6 aylık kontratı kaldığı için bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Ancak oyuncunun Suudi Arabistan'dan ciddi talipleri var. Trabzonspor Yönetimi, Kouyate için maliyet araştırması yapıyor. Bordo-Mavililer, Ocak ayının ilk haftasına kadar tüm transferleri bitirmeyi hedefliyor.