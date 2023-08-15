Trabzonspor'da Siopis ile veda anlaşması!

Trabzonspor, Yunan futbolcusu Manolis Siopis'in geleceğini netleştirmek üzere. Bordo-mavililer, oyuncuyla yolların ayrılması için anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Siopis ile veda anlaşması!
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15 Ağustos 2023 11:48
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 13:18
Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Manolis Siopis ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Dorukhan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile yollar ayrılacak.

Trabzonspor ve Siopis sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Yunan oyuncu, bordo mavili kulübe Fesih bedeli ödeyecek.

40 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada forma giymişti.  





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