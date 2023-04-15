Trabzonspor'un Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor.



Yakın zamanda Almanya'dan Wolfsburg'un, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas'ın ardından bu kez de Yunanistan'dan PAOK'un, Manolis Siopis'i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.



KONTRATI 2024'TE BİTİYOR



Siopis'in durumunu yakından takip ettiği öğrenilen PAOK'un, kontratı gelecek sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalacağı bildirildi.



3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.







