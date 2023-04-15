Trabzonspor'da Siopis için sürpriz teklif

Trabzonspor'un orta sahadaki önemli oyuncularından Manolis Siopis'e ülkesinden talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Siopis için sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 11:13
Manolis Siopis
Manolis Siopis
Trabzonspor
Trabzonspor'un Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Almanya'dan Wolfsburg'un, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas'ın ardından bu kez de Yunanistan'dan PAOK'un, Manolis Siopis'i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Siopis'in durumunu yakından takip ettiği öğrenilen PAOK'un, kontratı gelecek sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalacağı bildirildi.

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edeceği gelen haberler arasında yer alıyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery