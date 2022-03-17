Trabzonspor'da Siopis fırtınası

Hamle oyuncusu olarak alınmasına rağmen Hamsik'in yokluğunda 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Siopis, performansıyla alkışı kaptı.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da Siopis fırtınası
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17 Mart 2022 08:26
Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde hamle oyuncusu olarak Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Manolis Siopis, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Bordo-mavili takımda forma giyen her oyuncunun büyük bir mücadele gösterdiği sezonda, Manolis Siopis de orta sahadaki performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti.

Özellikle takımın en önemli isimlerinden Marek Hamsik'in uzun süre sakatlığında bulduğu şansı iyi değerlendiren Yunan futbolcu aldığı süreleri de artırdı.

Asist de yaptı

Son 6 Süper Lig maçında 90 dakika görev yaparak değişilmez bir isim olduğunu gösteren Siopis, Alanyaspor maçında da Dorukhan Toköz'e asist yaparak ilk skor katkısını da vermeyi başardı.

Milli aradan sonra Marek Hamsik'in geri dönüşü ile tekrar yedek kulübesine çekilmesi beklenen tecrübeli futbolcu, buna rağmen şans bulduğu maçlardaki performansıyla takımına büyük katkı sağladı ve alkışı kaptı.

Trabzonspor'un gözü yüksekte

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor.

Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten bordo-mavililer, Çaykur Rize'yi yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi unvanlara da sahip olmak için Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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