Trabzonspor'da Siopis farkı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, gelir gelmez kampın havasını değiştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Siopis farkı
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15 Temmuz 2022 16:19
Trabzonspor'da Siopis gelir gelmez kampın havasını değiştirdi.

Oldukça sıcakkanlı bir yapıya sahip olan Yunan futbolcu tüm oyuncularla diyaloga girerek bir anda kampın rengini değiştirdi.Kampın da en çalışkan isimlerinden biri oldu. 

 
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