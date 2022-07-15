Trabzonspor'da Siopis farkı
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, gelir gelmez kampın havasını değiştirdi.
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15 Temmuz 2022 16:19
Trabzonspor
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