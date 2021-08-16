Trabzonspor'da Siopis + Efecan paketi hazırlığı

Siopis için Alanyaspor ile görüşen Trabzonspor'da Efecan Karaca ismi yeniden gündeme geldi. Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuyu ısrarla isterken yönetimin Siopis ve Efecan paketiyle yeni bir teklif hazırlığında olabileceği öğrenildi.

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Trabzonspor'da Siopis + Efecan paketi hazırlığı
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16 Ağustos 2021 13:30
Manolis Siopis için Alanyaspor 'la görüşmelerine devam eden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime yine Efecan Karaca'nın ismini verdi.

Geçen sezonun devre arasında 31 yaşındaki kanat için Alanyaspor'la görüşen Bordo-Mavililer bir türlü anlaşmaya varamamıştı. Tecrübeli hocanın ısrarla istediği Efecan için Alanyaspor'a yeni bir teklif sunulabileceği kaydedildi.

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA

Siopis konusunda da tarafların pazarlıklarına kıran kırana devam ettiği gelen haberler arasında. Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, Avcı'nın isteği sonrasında Siopis ve Efecan için ikili paket şeklinde bir teklif hazırlayabileceği de konuşuluyor.

 


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