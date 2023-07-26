Trabzonspor'da Siopis'e ülkesinden sürpriz talip çıktı!

Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü.
AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Yunan futbolcu 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.
Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti.
Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında Corendon Alanyaspor'dan transfer etmişti.
AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Yunan futbolcu 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.
Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti.
Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında Corendon Alanyaspor'dan transfer etmişti.