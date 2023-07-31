Trabzonspor'da Siopis ayrılmaya hazırlanıyor

Yunan orta sahaveda etmesi için geri sayım sürüyor.Belindeki ağrı nedeniyle yurt dışı kampından itibaren antrenmanlara çıkamayan ve ayrılma isteğini yönetim kuruluna ileten 29 yaşındaki ön libero için resmi teklif bekleniyor.İsmi çok sayıda Yunan kulübüyle anılan futbolcunun menajeri önümüzdeki hafta bu işi bitirmeye çalışacak.