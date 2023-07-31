Trabzonspor'da Siopis ayrılmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis, takımdan ayrılmak için geri sayıma geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Siopis ayrılmaya hazırlanıyor
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31 Temmuz 2023 12:21
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 12:23
Yunan orta saha Manolis Siopis'in Trabzonspor'a veda etmesi için geri sayım sürüyor.

Belindeki ağrı nedeniyle yurt dışı kampından itibaren antrenmanlara çıkamayan ve ayrılma isteğini yönetim kuruluna ileten 29 yaşındaki ön libero için resmi teklif bekleniyor.

İsmi çok sayıda Yunan kulübüyle anılan futbolcunun menajeri önümüzdeki hafta bu işi bitirmeye çalışacak.




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