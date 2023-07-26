Trabzonspor'da Siopis ayrılmak istiyor

Trabzonspor'da takımın tecrübeli oyuncularından Manolis Siopis, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Siopis ayrılmak istiyor
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26 Temmuz 2023 17:34
Yeni sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'den Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, önceki gün yaptığı açıklamada Manolis Siopis'e yeni sözleşme teklifinde bulunduklarını ancak oyuncunun bu teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.

2 sezondur Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekiple çıktığı 77 resmi maçta 1 asist kaydetti.

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