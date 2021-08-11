Trabzonspor'da Simon Deli için geri sayım

Trabzonspor yönetimi Cornelius transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Bordo Mavililer Brugge'ün Fildişi Sahilli futbolcusu Simon Deli için teklif yaptı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Simon Deli için geri sayım
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11 Ağustos 2021 10:04
Bu sezon hedefini 'Mutlak şampiyonluk' olarak belirleyen Trabzonspor, transfer şova devam ediyor. Orta saha Hamsik, sol kanat Gervinho, sağ bek Peres, forvet Koita, sol bek İsmail Köybaşı, orta saha Dorukhan Toköz ve son olarak forvet Cornelius'u alan Fırtına, bir takviye de stopere yapıyor.

Karadeniz devi, Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli'yi de renklerine bağlamak üzere. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istiyordu. Trabzonspor yönetimi de başarılı savunmacı ile anlaşma noktasına geldi.

Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek. Hem sol hem sağ sol stoper oynayabilen, ayrıca defansif orta saha bölgesinde de görev yapabilen futbolcunun önemli bir rekabet ortamı oluşturacağı düşünülüyor. Birkaç gün içerisinde açıklanması beklenen Deli ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. 29 yaşındaki olan futbolcu, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da 16 kez forma giydi.

TAM BİR DUVAR
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Simon Deli, güçlü fiziği ile dikkat çeken bir isim. Son derece disiplinli olan 29 yaşındaki futbolcu, defanstaki etkili futbolunun yanı sıra, hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor. Top kapma ve kafa vuruşu ve pas verme istatistikleri ile göze batan Deli'nin tekniği de ortalamanın üzerinde. Hızı ve defansif özellikleri ise mükemmel seviyede..


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