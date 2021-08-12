Trabzonspor'da Simon Deli için bonservis pazarlığı

Cornelius'u renklerine bağladıktan sonra stoper transferi için gaza basan Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli' konusunda girişimlerini sürdürüyor. Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki Fildişili oyuncu için resmi görüşmeler başladı. Hem kulüple hem de oyuncu tarafıyla yapılan pazarlıklar devam ediyor.



Kulübüyle 1 sene kontratı kalan 1.92'lik savunmacıyı satmaya hazırlanan Belçika ekibi, 2 milyon Euro civarı bir bonservis talep etmişti.



GEÇEN SENE KİRALIKTI



Trabzonspor Yönetimi, bu rakamı daha uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Club Brugge'ün 2019 yazında 2.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Deli, geçen sezon Slavia Prag'da kiralık olarak forma giydi.



Solak stoper, toplam 33 resmi maça çıkarken, 1 de gol attı. Vitor Hugo-Edgar ikilisinin arkasına en az onlar kadar kaliteli bir oyuncu almaya hazırlanan Fırtına, bu transferi kısa zamanda bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.



