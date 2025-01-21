Trabzonspor'da Sikan için geri sayım!

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Danilo Sikan, çarşamba günü Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Sikan için geri sayım!
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21 Ocak 2025 18:41
Son güncelleme 21 Ocak 2025 18:44
Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Danilo Sikan transferi için geri sayıma geçti.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 23 yaşındaki futbolcu, transferini tamamlamak için çarşamba sabah saat 09.00 sularında Trabzon'a geçecek. Sikan, çarşamba günü Antalya'dan Trabzon'a geçmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve imza atacak.

Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar Donetsk'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Shakhtar'da bu sezon 18 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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