Trabzonspor'da sezonun seyirci rekoru

Trabzonspor taraftarı, Adana Demirspor maçına büyük ilgi gösterdi. Kombinelerle birlikte 33 bin taraftar stattaki yerini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sezonun seyirci rekoru
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05 Aralık 2021 12:50
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Adana Demirspor maçına Trabzonspor taraftarından büyük ilgi geldi.

Kombinelerle birlikte 33 bin taraftar stattaki yerini alırken bu, TFF'nin statları yüzde yüz kapasiteyle açtığı 9 Kasım tarihinden sonra en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Daha önce G.Antep maçını 29 bin 193 taraftar izlemişti. Kısıtlamanın olduğu dönemde F.Bahçe'nin konuk edildiği karşılaşmada ise tribünde 19 bin 677 seyirci yer almıştı.


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