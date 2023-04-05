Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri

Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı daha sonra da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adama çevrilmiş durumda.



Bordo-mavililer boşta olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'u gündeminde tutarken Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan isimleri de sıkça konuşuluyor.



FAVORİ SERGEN YALÇIN



Montella ve Atan'ın takımlarının olması nedeniyle transferlerine çok düşük ihtimal verilirken Sergen Yalçın favori konumda yer alıyor. İlhan Palut için de araştırma yapan Trabzonspor'un kısa süre içinde Sergen Yalçın ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sergen'in yıllık talep edeceği maaş ise Trabzonspor'u düşündürüyor. Bilindiği üzere Trabzonspor Kulübü mali anlamda bir yapılanma içerisine girmiş durumda.



(61 Saat)





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