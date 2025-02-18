Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gerilimi

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır arasında Beşiktaş maçıyla ilgili tartışma çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gerilimi
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18 Şubat 2025 11:16
Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Trabzonspor'da sinirler gerildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in eski takımının taraftarlarıyla kucaklaşmasıyla başlayan gerilim kaleci Uğurcan Çakır'a sıçradı.

UĞURCAN, GÜNEŞ'E KIRILDI

Sözcü'nün haberine göre; Uğurcan'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırgın olduğu öğrenildi. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı belirtildi. Bu yaşanan krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Güneş'in morali bozuk olan Uğurcan ile buzları eritmek için bir araya geldiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KREDİSİ TÜKENİYOR

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in koltuğu sallanmaya başladı. Beşiktaş maçında oynattığı futbol ve atılan gole sevinmemesiyle camianın tepkisini çeken Güneş'in 2 maçlık kredisinin kaldığı belirtildi. Gaziantep ve Konyaspor maçının skorlarına göre tecrübeli hocanın geleceği netlik kazanacak. Olası ayrılıkta en güçlü adaylar Sergen Yalçın ve Fatih Tekke...



 
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