Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten oyuncularına mesaj!

Trabzonspor, Konyaspor maçında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda mücadele vurgusu yaparak, kazanmanın önemini belirtti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten oyuncularına mesaj!
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29 Eylül 2024 13:43

Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor bu kötü seriye Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

Bordo-mavili takımda hafta boyunca oyuncularıyla toplantı yaparken 'Ne olursa olsun' kazanmalıyız mesajı verdi.

Kötü sonuçlarla taraftarı üzdüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Üst üste aldığımız 5 beraberlik hem bize hem Trabzonspor'un ruhuna hiç yakışmadı. Kaybedebiliriz ama ben mücadele etmeyen oyuncular görmek istemiyorum sahada. Kalitemiz ve gücümüz ortada. Biz bu değiliz. Geldiğim günden beri söylüyorum, ben bu takıma inanıyorum. Konyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açalım, taraftarımızın gönlünü alalım'' dediği öğrenildi.

Öte yandan bordo-mavililer, dün yaptığı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, hücum ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

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