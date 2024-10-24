Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı!

Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçı için flaş bir uyarı yaptı.

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı!
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24 Ekim 2024 10:24
Ligdeki 2. galibiyetini de iç sahada alan ve Başakşehir'i uzatmalarda Visca'nın golüyle deviren Trabzonspor'da moraller yerine geldi.

Bordo-Mavililer, tamamen Göztepe maçına kilitlendi. İzmir ekibi, evindeki son 3 maçı kazanırken, Fenerbahçe karşısında ise 2. haftada 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getirmişti. Taraftarı önünde 10 puan toplayan Göztepe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmak isteyen Fırtına'da, teknik direktör Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor.

"HIZLANMAMIZ GEREKİYOR"

Antrenmanlarda "Oyun olarak daha hızlanmalıyız. Tempomuzu artırmalıyız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, taraftarın ve camianın sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe derbisi öncesi konsantrasyonun dağılmasını engellemeye uğraşıyor.

"FENERBAHÇE'Yİ BIRAKIN"

Güneş, "Almamız gereken puanları alamadık. Bize yakışan konumun uzağındayız. Maç maç gideceğiz. Kazanma alışkanlığı yakalamamız lazım. Önce çok zorlu bir Göztepe deplasmanı var. Mutlaka galip gelmeliyiz. O yüzden Fenerbahçe derbisini bırakın. Bu maçı kazanalım, sonrasına en iyi şekilde hazırlanırız" sözleriyle takımını hazırlarken, idmanlarda tamamen taktik çalışmalar üzerinde duruluyor.

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