Trabzonspor'da Şenol Güneş ile görüşme kararı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Şenol Güneş ile görüşme kararı
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01 Eylül 2024 21:50
Son güncelleme 01 Eylül 2024 21:51
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir karar aldı.

Teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken, Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği ortaya çıktı.

Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş pazartesi günü bir araya gelecek. Daha önce Fatih Tekke ile görüşen Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş ile yapacağı görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor'da Şenol Güneş ile anlaşılamaması halinde Sergen Yalçın ile de görüşülebileceği bilgisine ulaşıldı.

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