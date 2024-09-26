Trabzonspor'da Şenol Güneş'e çifte müjde!

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'nın kart cezası bitti ve hafif sakatlığını da atlattı. Aynı şekilde Mislav Orsic de iyileşti. Hırvat yıldız, son Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Şenol hoca, iki yıldız ismi özel olarak Konyaspor maçına hazırlarken, saha içi liderlik yapmalarını bekliyor.

Sağ kanatta Visca'nın yeri garanti gözükürken, solda ise Orsic ile Nwakaeme ikilisi arasında rekabet var. Fakat Nijeryalı oyuncu fiziksel anlamda tam hazır olmadığı için kulübe kozu şeklinde kullanılabilir.

İleri uçta Banza'nın yeri garanti. 10 numarada ise Şenol Güneş'in yine Muhammed Cham'a forma vermesi bekleniyor. Esas belirsizlik orta sahanın merkezinde ve stoperde yaşanıyor. Savic'in yanı sıra Batagov ile Hüseyin Türkmen sakat. Defansta Denswil'in partneri bu kez yeni

Serdar Saatçi olabilir. Orta sahada ise Okay ve Mendy'nin oynaması ilk ihtimal. Fakat Mendy'nin yine stoperde başlama durumu da söz konusu.