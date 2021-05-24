Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sezon ile ilgili olarak her türlü planlamayı teknik direktör Abdullah Avcı ile yardımcısı Ertuğrul Doğan'a bıraktı. Onlara sadece yardımcı oluyor



Yönetim içinde en güvendiği isim olan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'na ise genel kurulda, listesinde yer alacak yeni isimlerle temas başlatma görevi verdi. Sağıroğlu, mevcut yönetimde teşekkür edilerek yola devam edilmeyeceklere zamanı gelince gerekli tebligatı yapacak. Listede yer alacakların da nabzını tutacak. Düşüncelerini öğrenecek, Ağaoğlu'na raporunu verecek.



Öte yandan yeni sezonda Trabzonspor idari personelinde de bazı değişikliğe gidilecek. Özellikle emeklilik hakkını elde edenlerle yeni sezonda devam edilmeyecek.



ÖNDER BÜLBÜLOĞLU, HAZİRAN SONRASINI BEKLİYOR



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor'un Aralık ayında yapılacak kongresi henüz gündemde değil. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise daha seçimlere 6 aydan fazla bir süre olduğunun altını çizerek aday olup olmayacağı ile ilgili ser verip, sır vermiyor. Kendisini seçimle ilgili arayanlara, "Ne seçimi? O durup dururken nereden çıktı?" diye soruyor. "Biz sabah akşam gelecek sezon şampiyon olacak takımı planlıyoruz" diyor.



Ancak Başkan Ağaoğlu, başkan adaylığı konusunda kendisine öneri getirildiğini belirten Önder Bülbüloğlu'nu yakın takibe aldırmış durumda.



Attığı her adımdan haberdar olmaya çalışıyor. Trabzon'daki kaynaklarından da Bülbüloğlu'nun hamlelerini takip etmelerini istedi. Bülbüloğlu ise Haziran ayı itibariyle çok daha sıkı bir başkanlık çalışmasına başlayacak gibi duruyor.



