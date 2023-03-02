Trabzonspor'da seçim sesleri!

Trabzonspor'da kongre sesleri yükselmeye başladı.



Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavili yönetimin önceki gün yaptığı toplantıda bu konunun da gündeme geldiği ve bir grup yöneticinin başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "Kongreye gidelim" dediği kaydedildi.



Trabzon'da olanların tesislerden, Başkan Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dahil olmak üzere şehirde olmayanların telekonferans ile katıldığı toplantıda önemli konular gündeme geldi:



MART AYINDA 250 MİLYON TL LAZIM



Zirvenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi mart ayı içerisinde ödenmesi gereken 250 milyon TL'lik rakam oldu. Bu rakamın nasıl temin edileceği tartışıldı.



HERKES FİKRİNİ SÖYLEDİ



Yöneticiler toplantıda söz alarak fikirlerini beyan etti. Takımın performansı, ödemeler için farklı görüşler ortaya atıldı. Bir kısım yönetici de lig bitince seçim istedi. (Normalde seçim 2024 yılında)



YAPILAN TRANSFERLER VERİMSİZ



Toplantının en önemli konularından bir tanesi ise bu sezon transfer edilen oyunculardan istenilen verimin alınamayışı oldu. Bazı futbolcular gözden çıkarıldı.



AVRUPA KAYBI ÇOK BÜYÜK!



Takımın önce Şampiyonlar Ligi, arkasından Avrupa Ligi ve son olarak da Konferans Ligi'nden elenmesi büyük maddi kayba neden oldu. Rakam 20 milyon Euro!



