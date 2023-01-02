Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Maxi Gomez'in gol kısırlığı çektiği anlarda destek atacak bir golcü arıyor…



Umut Bozok bu görevi tam anlamıyla yerine getiremedi. Bu yüzden TFF'nin getirdiği U-21 statüsü kapsamında bir oyuncu bakılıyor.



İlk etapta gündeme Argentinos II'de oynayan Lautaro Ovando geldi. Araştırmalar devam ediyor.



Bordo-mavili scoutların ilgisini çeken bir başka oyuncu da Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John-Kymani Gordon oldu.



Kendilerine karşı İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğenen Avcı bir süredir takip edilmesi yönünde rapor vermişti.



Son olarak Crystal'ın U-21 takımının PSG'nin U-21 takımını 7-0 yendiği maçta şov yapan ve 3 gol atan Gordon için Avcı "elimizden geleni yapalım" raporu verdi.



Gordon için en büyük sıkıntı, İngiltere'de alt yaş milli takımlarında sadece 1 maçta forma giymiş olması.



(Karadeniz Gazetesi)







