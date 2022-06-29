Trabzonspor'da savunmaya iki aday

Marlon Santos'ta hedefe ulaşamayan Trabzonspor'a, iki Brezilyalı stoperin önerildiği iddia edildi. Japon ekibi Kashiwa'dan Emerson Santos ile ABD takımı Orlando'dan Antonio Carlos'la ilgili teknik ekibin vereceği rapor bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'da savunmaya iki aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2022 14:14
Shaktar Donetsk ile sözleşmesini, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir yıl dondurma hakkı olan Brezilyalı Marlon Santosiçin yapılan girişimlerden sonuç alamayan Trabzonspor'a menajerlerin aynı ülkeden Emerson Santos ile Antonio Carlo'yu önerdikleri öğrenildi.

AYRILIK KARARI ALDI

27 yaşındaki Emerson Santos'un, Palmeiras'tan mart ayında gittiği Japonya'nın Kashiwa takımında vize problemi nedeniyle forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldığı bildirildi.

VITOR HUGO İLE OYNADILAR

Menajerlerin diğer önerisi ise ABD MLS takımı Orlando'da forma giyen 29 yaşındaki Antonio Carlos oldu. Carlos, Major League'de geride kalan 17 haftanın 7'sinde oynama şansı buldu. Palmeiras'ta Trabzonspor 'un stoperi Vitor Hugo ile birlikte oynadıkları için uyum sorunu yaşamayacakları belirtilen ikili hakkında, teknik heyetin vereceği rapora göre hareket edileceği belirtildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ