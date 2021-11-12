Trabzonspor'da savunmaya Avcı'nın eli değdi

Süper Lig'in ilk haftalarında savunmadaki hatalardan dert yanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sorunu çözerek zirveye tırmanmayı başardı.



12 hafta sonunda attığı 24 golle ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, Hatayspor (9) ve Konyaspor'dan (10) sonra Süper Lig'de en az gol yiyen ekip olarak öne çıktı.



12 karşılaşmada 11 kez kalesini rakibe kapatamayan ve 3 maçta hiç gol yemeyen Karadeniz ekibi, sadece iki karşılaşmada ağlarında ikişer gol gördü.





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