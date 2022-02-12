Trabzonspor'da savunma, farkını ortaya koyuyor!

Trabzonspor, bu sezon lig ve kupada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, hücum hattındaki yıldızlarıyla rakiplerinin başını döndürürken savunmasıyla da farkını ortaya koyuyor.



Bordo-Mavililer, iç sahadaki son maçlarında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 8 maçta sadece 1 gol yedi. Yani toplamda 720 dakika boyunca kalesinde 1 gole izin verdi.



Trabzonspor, 22 Kasım'da karşılaştığı Gaziantep'i evinde 3-0 yendi. Sonrasında sırasıyla, Adana Demirspor ve Hatayspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçti. Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fırtına, 2. yarının ilk maçında Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti.



Bordo-Mavililer, Giresunspor ile evinde 1-1 berabere kalırken, son lig maçında Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla devirmeyi başardı. Trabzonspor, 28 Aralık'ta kupada Boluspor'u 1-0 yenerken kalesinde gol görmedi.



Trabzonspor'un son 8 iç saha maçında kalesini gole kapatmasında kuşkusuz kaleci Uğurcan Çakır'ın etkisi büyük. Ancak göreve geldiği günden beri takım savunmasına büyük önem veren teknik direktör Abdullah Avcı sistemini oturtmuşa benziyor…





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